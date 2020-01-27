Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 28. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm izle, Zalim İstanbul tekrar izle! Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Son bölümlerde Agah her şeyi öğrenmiş, Cenk ile Nedim arasında yaşananları hazmetmesi kolay olmamıştı! Son olarak ise Şeniz'in bıçaklanmasından Nedim sorumlu tutulmuştu. Bu hafta yeni bölümde neler olacak merakla bekleniyor. Şeniz ölüyor mu? Nedim hapise girecek mi? Zalim İstanbul 28. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

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Şeniz ve Nedim arasında yaşanan gerilimde Şeniz'in hamlesi Nedim'i beklenmedik bir noktaya taşıyor. Agah Karaçay'ın Şeniz hakkındaki gerçekleri öğrenmesinin ardından karısı Şeniz'i köşkten kovmuştu. Yaşanılanların tek suçlususu olarak gördüğü Nedim'i bitirmek için çalışmalarını sürdüren Şeniz sonunda elle tutulur hamlesini yapmayı başaracaktır. Şeniz, içerisinde bulunduğu servet ve ihtişamlı hayatından kolayca vazgeçmeyecek bir kadın olduğunu canını ortaya koyarak herkese kanıtlayacaktır.