Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO 3. bölüm izle, Ramo full tek parça Show TV izle, RAMO 2. bölüm tekrarı... Ramo bu hafta 3. bölümüyle kaldığı yerden heyecan dolu bir senaryoyla izleyicicn karşısına çıkacak. Yayınlandığı ilk günden bugüne seyirciyi ekranlara kitleyen Ramo'da neler olacağı büyük merak konusu. Ramo'nun yeni bölümünü geçen haftadan bu yana merakla bekleyen dizi severler internette "RAMO 3. bölüm izle, Ramo full tek parça Show TV izle, RAMO 2. bölüm tekrarı..." şeklinde aramalar yapmaya başladı. Peki Ramo ve Sibel aşkında sular durulacak mı? Ramo yeni girdiği kurtlar sofrasında başarılı olabilecek ve kendini kabul ettirebilecek mi? İşte RAMO 3. bölüm izle, Ramo full tek parça Show TV izle, RAMO 2. bölüm tekrarı... şeklinde aramalar yaparak merakını gidermek isteyen Ramo fanları için derlediğimiz haberimiz...

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 2. BÖLÜM TEKRARI İZLE