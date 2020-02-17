Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 88. bölüm full tek parça izle, Çukur son bölüm tekrar izle! Sevilen dizi Çukur'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Fenomen haline gelen dizinin her adımı olay oluyor, her söylenen sosyal medyayı adeta sallıyor! Diziseverleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta neler oldu? Yeni bölüm fragmanları ne zaman yayınlanacak? Çukur son bölüm izle, Çukur 88. bölüm full tek parça izle! Çukur 86. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'da bu hafta Yamaç'ın peşine Çağatay tarafından kiralık katil takılır. Yamaç köşeye sıkıştığı anda bir kez daha kendisini kurtarmayı başarsa da bundan sonraki süreç kardeşler açısından daha zor olacaktır. Selim ve Cumali ile yeniden bir araya gelen Yamaç abisi Cumali'den bir güzel dayak yiyecektir Koçovalı kardeşler Çağatay'ın adamlarından birer birer kurulmaya çalışırken hiç beklemedikleri anda Çağatay tarafından Çukur'a yapılacak olan hamle ile şaşkına döneceklerdir.