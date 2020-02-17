Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 69. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı! FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, 17 Şubat akşamı 69. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Yayınlanan son bölüm adeta bomba etkisine neden olmuş, hem reytinglerde hem de sosyal medyada oldukça geniş yankı uyandırmıştı. Son sahnede ise Nadir'in Yıldız'a evlenme teklifi etmesi işlerin değişeceğinin sinyalini vermişti... Son haftaların en heyecanlı bölümünde, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma 69. bölüm full tek parça izle ve Yasak Elma son bölüm izle gibi konulara dair detaylar haberimizde...

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YASAK ELMA 69. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yasak Elma'da bu hafta Yıldız'a sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Nadir ve Ender'in bu hamlesi Yıldız'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Bu durum Halit ve Şahika tarafından sosyal medya üzerinden öğrenilirken eski karısı Yıldız'a Nadir'in doğum günü partisi düzenlemesi Halit'in çileden çıkması için yeterli olacaktır. Yasak Elma dizisi 69. bölümde Halit'in yaşayacağı şoklar ise sadece bundan ibaret değildir. Yıldız, Nadir tarafından yapılan evlilik teklifini herkesin içerisinde kabul edecektir. Halit'in tüm bu yaşananlara nasıl bir reaksiyon vereceği ise büyük merak konusu...