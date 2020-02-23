Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Galatasaray radyodan dinle, FB GS derbisi radyoda var mı, Fener Galatasaray maçı radyo dinle gibi alternatif seçenekler internet üzerinden araştırılıyor. 23 Şubat akşamı, İstanbul'da kritik derbi oynanıyor! Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oluyor. 22 yıllık Kadıköy galibiyet hasretine son vermek isteyen ve ligde liderlik yarışından kopmak istemeyen Galatasaray bu zorlu deplasmanda galibiyet peşinde. Öte yandan Fenerbahçe ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak zirve yarışından kopmamak için 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Peki bu karşılaşmanın radyo yayını var mı? Derbi radyodan dinlenebilecek mi? İşte detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI RADYO YAYINI VAR MI?

Süper Lig için herhangi bir radyo kanalıyla anlaşma yapılmadı. Radyo yayınlarının ve maç özetlerinin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle beIN Sports harici herhangi bir yayın bulunmuyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadel beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Tolgay Arslan), Max Kruse, Vedat Muric.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Adem Büyük (Radamel Falcao).

GALATASARAY'DAN DERBİ PAYLAŞIMI

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı. Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'de Gustavo cezalı!

Fenerbahçe'de bu önemli derbi öncesi Gustova sarı kart cezalısı. Sarı-Lacivertli takımın 2-0 yenildiği Ankaragücü maçında kart gören Brezilyalı futbolcusu Galatasaray maçında oynamayacak. Ayrıca Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues de bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Lemina sıkıntısı...

Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı nedeniyle büyük ihtimalle Kadıköy'de oynanacak derbide forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Andone ve Falcao'nun sakatlığı tamamen geçti. Fatih Terim şans verirse iki isim de derbide oynayabilecek.

Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıldır kazanamıyor

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3’ü Türkiye Kupası, 20’si de lig olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.

Kadıköy’de 15 gol attı, 44 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 23 maçın 12’sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 391. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig’de yarın yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 126. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.