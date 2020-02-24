Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 10. bölüm full tek parça izle, Seferin Kızı son bölüm tekrar izle! Star ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, reyting oranlarında son haftalarda zirveye oturdu. Çukur'u uzun süreli tahtından eden dizi, başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı dizi Sefirin Kızı, 24 Şubat akşamı 10. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Seferin Kızı 10 bölüm full izle, tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm full star tv! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde...

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SEFİRİN KIZI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.

Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.

Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.