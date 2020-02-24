Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 70. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma fırtınası kaldığı yerden devam ediyor! Kadrosuna yeni oyuncuların dahil olacağı iddialarıyla gündemde olan dizide sular durulmuyor. Yıldız, son olarak Halit'ten boşanmış ve Nadir'in evlenme teklifini kabul etmişti. Leyla'nın hamilelik yalanı bu bölümde ortaya çıkacak mı merakla bekleniyor. Peki evlenme teklifini kabul eden Yıldız, bu ani kararından pişman olacak mı? Şahika ile Ender arasında neler oluyor? Hareketliliğin hiç bitmediği dizide son bomba ise Halit'in iflas etmesi! Yalıyı boşaltan Argunlar neler yapacak? Yasak Elma 70. bölüm full tek parça izle ve Yasak Elma son bölüm izle gibi konulara dair detaylar haberimizde...

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YASAK ELMA 69. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Yasak Elma'da bu hafta Yıldız'a sürpriz bir doğum günü partisi organize eden Nadir ve Ender'in bu hamlesi Yıldız'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Bu durum Halit ve Şahika tarafından sosyal medya üzerinden öğrenilirken eski karısı Yıldız'a Nadir'in doğum günü partisi düzenlemesi Halit'in çileden çıkması için yeterli olacaktır. Yasak Elma dizisi 69. bölümde Halit'in yaşayacağı şoklar ise sadece bundan ibaret değildir. Yıldız, Nadir tarafından yapılan evlilik teklifini herkesin içerisinde kabul edecektir.