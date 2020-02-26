Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü isim Sinem Ünsal bir markanın reklam yüzü oldu. İşte açıklamaları;

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar’ın açılış konuşması ile başlayan lansman, Türk Henkel Saç Bakım Kategorisi Grup Marka Müdürü Melis Kantarcı Fairbairn’nin sunumu ile devam etti. Ardından sahneye gelen yeni marka yüzü Sinem Ünsal ise marka ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Ünsal “Türkiye’nin ilk şampuan markas, herkes gibi benim hayatımda da her zaman özel bir yere sahip oldu. Geriye dönüp baktığımda çocukluğumdan bu yana benim için önemli olan birçok anda, sonuçlarından emin olarak saçlarımı ona emanet ettiğimi çok iyi hatırlıyorum.” dedi.