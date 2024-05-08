3000 bin yıllık hazineleri çaldırdılar! Hırsızlar scooterla kaçtı

Hırsızlar bu sefer Bronz Çağı eserlerine ulaştı. Birleşik Krallık'ta bulunan Ely Müzesi'nden 3000 yıl öncesinden kalma tarihi hazineler çalındı. Müze 2017 yılında 220.000 sterlin değerindeki 'tork'u envanterine eklemiş ve kanalında tanıtımını yapmıştı.

Ely Müzesi, İngiltere'nin Cambridgeshire eyaletinin Doğu Cambridgeshire bölgesindeki Ely katedral şehrinde yer alıyor.

Müze kaynaklarına göre hırsızlık olayı 7 Mayıs 2024 Salı sabahı erken saatlerde meydana geliyor.

Hırsızlar müzenin en değerli objesi olan ve müzenin 2017 yılında bir dizi hibe ve halkın bağışlarıyla elde ettiği Doğu Cambridgeshire altın tokunu çaldılar.

Doğu Cambridgeshire altın meşalesi yaklaşık 3.000 yıl önceki Bronz Çağı'ndan kalma ve 126 cm ölçülerinde ve 730 gram ağırlığıyla Britanya'da keşfedilen en büyük altın torklardan biri. Ayrıca nadir bulunan bir Bronz Çağı altın bileziği de çalınıyor.

"SCOOTER'LA KAÇTILAR"

Müze yaptığı açıklamada 2017 yılında hibe ve bağışlarla satın aldı ve bu kaybın "büyük bir darbe" olduğunu söyledi.

Ely Müzesi Küratörü Elie Hughes "Müzenin ve bölgenin yerel mirasının uğradığı bu kayıp karşısında yıkılmış durumdayız. Torc'un 2017 yılında müzeye kazandırılmasında toplumdan aldığımız inanılmaz desteğin ardından bu büyük bir darbe oldu. Kültürel açıdan önemli bir nesne olarak, yeri doldurulamaz. Şu anda önceliğimiz çalınan objelerin yerini tespit etmek için polisle birlikte çalışmaktır." dedi.

Dedektif Müfettiş Kiri Mazur, hırsızlığa karıştığına inanılan e-scooter kullanan iki şüpheliyi aradığını söyledi:

"Bu eşyaların çalınması alçaklıktır ve biz suçluları tespit etmeye, eşyaların izini sürmeye ve onları ait oldukları yere iade etmeye odaklanmış durumdayız. Soruşturmanın tüm hatlarını takip etmek için Ely Müzesi'ndeki personel ile yakın bir şekilde çalışıyoruz.

7 Mayıs Salı günü saat 12 ile 2 arasında müze, otopark ve müzenin arka tarafındaki yaya geçitleri, belediye ofisleri ve Grange Otoparkı civarında e-scooter kullanan iki kişiyi gören ya da bilgi verebilecek olan herkesten haber almak istiyorum."