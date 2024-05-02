BBC'den İngiliz sömürgesi haberi! Yağmalanan Asante altınlarının hikayesi

Merkezi İngiltere'de olan haber servisi BBC, Gana'ya iade edilen altın eserlerin durumunu anlattı. "Asante altın eserleri: Gana, İngilizler tarafından yağmalanan 'taç mücevherlerinin' sergilenmesine seviniyor" başlığıyla verilen haberde Ganalıların çok sevinmemesi gerektiği bilgisi de paylaşıldı.

Asante Krallığı (Ashanti İmparatorluğu), Afrika'nın batısındaki devletlerden biriydi. 1680 ile 1896 yıllarında arasında, 3 asır boyunca bu krallığın hüküm sürdüğü bölgede zengin altın rezervlerine sahipti ve İngilizlerin ilgisini çekiyordu.

Ülkeyi daima taciz eden sömürgeciler, altınların dışında ülkenin pek çok insanı köle olarak da satıyorlardı.

Asante güçleri ile Büyük Britanya İmparatorluğu 1800'lerin sonunda karşı karşıya geldi ve dört büyük savaştan sonra devlet yıkıldı.

Asante bayrağı, toprakları ve 1917 yılındaki Afrika İngiliz sömürgeleri

ALTIN TAHT SAVAŞI

Yıkımla birlikte Asante toprakları İngiliz sömürgelerinden biri haline geldi. 1900'lerin başında İngilizlere boyun eğen Asante'yi bir şey tekrar isyan ettirdi: mukaddes altın taht!

Her ne kadar mağlubiyeti kabul etseler de İngiliz sömürge valisi Frederick Hodgson halkı tahrik edecek bir şey yaptı. O da insanların mukaddes kabul ettikleri altın tahtı talep etmesiydi.

Hodgson, Asante şeflerini 28 Mart 1900'de Kumasi'de düzenlenen bir toplantıya çağırdı şöyle konuştu:

"Her kim olursa olsun, ülkedeki en büyük güç olan Kraliçe'ye hakkı olan tabureyi vermeyen adama ne yapmalıyım? Altın Tabure nerede? Neden şu anda Altın Taburede oturmuyorum? Ben bu ülkedeki en büyük gücün temsilcisiyim; neden beni bu sandalyeye mahkûm ettiniz? Neden benim Kumasi'ye gelmemi fırsat bilip Altın Tabureyi getirip oturmam için bana vermediniz?"

Şefler onu sessizce dinledikten sonra savaşa hazırlanmak için evlerine gittiler.

Krallığın da bir sembolü olan tahtı Asante halkı vermek istemedi zira bu tahtın göklerden geldiğine inanıyorlardı.

Tahtı saklayarak sömürge güçleriyle çarpışmaya başladılar. 1902'de başlayan bu mücadele 1920'li yıllara kadar devam etti. İngilizler 20 senede ancak tahtı bulabildiler ve onu burada bırakmaya razı oldular.

Altın tahta kral da dahil kimse oturmaz ve özel olarak saklanır. Ülkenin bayrağındaki sembol de bu tahttır.

İADE EDİLEN ASANTE ALTINLARI

Her ne akdar altın taht burada bırakılsa da geçtiğimiz asır müddetince hem altın rezervleri ve hem de asırlarca kendi imkanlarıyla ürettikleri eserler İngiliz sömürgeciler tarafından yağma edildi.

Asante'nin bulunduğu bölgede 3 devlet kuruldu. Büyük bir kısmında Gana, çok az bir kısmında ise Fildişi Sahili ile Togo yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda İngiliz sömürgecilerin 150 yıl önce yağmaladığı Asante Krallığı'na bazı altın eserlerin Gana'ya tekrar iade edileceği paylaşılmıştı.

BBC'nin haberine göre eserler Gana'ya ulaştırıldı ve burada sergilenmeye başlandı.

32 parçadan oluşan eserleri görmek için insanlar Asante bölgesinin başşehri Kumasi'deki Manhyia Saray Müzesine akın etti.

Asante Kralı Otumfuo Osei Tutu II. "Bugün Asante için bir gün. Siyah Afrika kıtası için bir gün. Paylaştığımız ruh geri döndü" dedi.

Aslında eserler Gana'ya sadece üç yıllığına ödünç verildi. Üç yıl sonra eserlerin İngiltere'ye götürülebilir veya bu süre uzatılabilir.

Sebebi ise anlaşmanın iki İngiliz müzesi - Victoria & Albert Müzesi (V&A) ve British Museum - ile Gana hükümeti arasında değil, Asante kralıyla olması. Eserlerden bazısının otoritenin bir sembolü olarak görülüyor ve seleflerinin ruhlarını taşıdığına inanılıyor.

Ancak krallık Gana'nın modern demokrasisinin bir parçası. Bu yüzden hükümetin müdahalesiyle tekrar müzeye iadesi mümkün.