Portekiz'den sömürge dönemi açıklaması: "Tazminat ödemeyeceğiz"

Portekiz hükümeti, 15. ile 19. yüzyıl arasındaki sömürge döneminde yapılan köle ticareti ve işlenen suçlar için tazminat ödemek üzere herhangi bir süreç başlatmadıklarını açıkladı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın sömürge döneminin tazmini için hükümetin çeşitli yöntemler kullanabileceği açıklaması ülkede tartışılmaya devam ediyor. Sağ partilerin tepkisine neden olan bu açıklamanın ardından hükümek bir duyuru yayınlayarak tazminat ödenmesi için herhangi bir girişim yapılmadığını ifade etti.

Portekiz haber ajansı Lusa'da yayınlanan açıklamada hükümet, "karşılıklı ilişkileri derinleştirmek, tarihi gerçeklere saygı duymak ve kardeş halkların uzlaşmasına dayalı olarak giderek daha yoğun ve yakın işbirliği yapmak" istediklerini vurguladı.

"TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR BELLİ BİR SÜREÇ YOK"

Ancak açıklamada sömürge ülkelere tazminat ödenmesine ilişkin "belirli bir eylem süreci ya da programı" olmadığı kaydedilirken, bu çizginin önceki hükümetler tarafından da benimsendiği hatırlatıldı.

Eski sömürgelerle ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendiren Portekiz hükümeti, mali, bütçe ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra eğitim, dil, kültür, sağlık gibi alanlardaki işbirliğine atıfta bulundu.

CUMHURBAŞKANI SOUSA'DAN 'TAZMİNAT ÖDENMELİ' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, tazminat ödemek için eski sömürgelerinin borçlarını iptal etmek ve finansman sağlamak gibi çeşitli yöntemler kullanabileceğini söylemişti.

HÜKÜMETLE CUMHURBAŞKANI ARASINDA FİKİR AYRILIĞI

Salı günü yapılan bu açıklamanın ardından aralarında koalisyon hükümetinde yer alan partilerin de bulunduğu sağ kanattan sert tepkiler geldi.

Sert eleştirilere karşın cumartesi günü konuşan Cumhurbaşkanı Sousa, "Bunu halının altına süpüremeyiz. Bu sürece (tazminatlara) öncülük etmek gibi bir yükümlülüğümüz var" dedi.

Portekiz'in sömürge dönemi beş yüzyıldan fazla sürdü ve Angola, Mozambik, Brezilya, Cape Verde, Sao Tome ve Principe, Doğu Timor ve Asya'daki bazı bölgeler Portekiz yönetimine tabi oldu.

15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 6 milyon Afrikalı Portekiz gemileriyle kaçırılarak, Atlantik ötesinde başta Brezilya olmak üzere bölgede köle olarak satıldı.