Mahmud Abbas'tan Refah açıklaması, Netanyahu'nun "tutuklanma" korkusu... Gazze'de son durum...

Düzenleyen: Mustafa Aydoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Nisan 2024 12:10 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 12:23 - Güncelleme:

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İsrail'in saldırmayı planladığı Gazze'nin güneyindeki Refah ile ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan son dakika açıklaması, Netanyahu, işlediği savaş suçlarından dolayı tutuklanması korkusu içinde... Gazze'de son durum...