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Haberler > Dünya > Mahmud Abbas'tan Refah açıklaması, Netanyahu'nun "tutuklanma" korkusu... Gazze'de son durum...
CANLI ANLATIM

Mahmud Abbas'tan Refah açıklaması, Netanyahu'nun "tutuklanma" korkusu... Gazze'de son durum...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mahmud Abbas&#039;tan Refah açıklaması, Netanyahu&#039;nun &quot;tutuklanma&quot; korkusu... Gazze&#039;de son durum...

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in saldırmayı planladığı Gazze'nin güneyindeki Refah ile ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan son dakika açıklaması, Netanyahu, işlediği savaş suçlarından dolayı tutuklanması korkusu içinde... Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti
  • BATI ŞERİA'DA SİVİLLER ALIKONUYOR
  • İSRAİL, REFAH'A BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SALDIRACAK!

28.04.2024 11:45

BATI ŞERİA'DA SİVİLLER ALIKONUYOR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk ve biri kadın 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 495'e yükseldi

28.04.2024 11:30

İSRAİL, REFAH'A BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SALDIRACAK!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'nin güneyinde yüz binlerce sivilin sığındığı Refah bölgesine kara harekâtını birkaç gün içinde başlatacağını açıkladı. Abbas, "İsrail'in Gazze'de işgali bitirmesinden sonra sıranın Batı Şeria'ya gelmesinden endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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