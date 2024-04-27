ABD heyeti ayrıldı, Çin jetleri güç gösterisi için Tayvan Boğazı'nda

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 3 günlük ziyaretinin bitimiyle Çin'den ayrılmasından hemen sonra, Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e jetlerin dolaştığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmeler yapmak için Pekin'e gelmişti. ABD heyetinin ayrılmasından birkaç saat sonra Tayvan, bir düzine Çin savaş uçağının ada yakınlarında sorti yaptığını bildirdi.

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 22 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 12'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını aştığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren 22 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 22 askeri hava aracından 12'sinin, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Uçuşların, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24-26 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretini tamamlamasının ardından yoğunlaşması dikkati çekti.

ABD ÇİN'İ KIZDIRMIŞTI

ABD ayrıca bu hafta Kongre'nin Tayvan'a milyarlarca dolarlık askeri yardım içeren bir ek harcama tasarısını kabul etmesiyle de Çin'i kızdırmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.