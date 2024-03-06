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1300 yıllık mezardan eşsiz altınlar çıktı! Panama’da yapılan kazıda gizemli süslemeler bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Ministerio de Cultura de Panama
- Güncelleme:
1300 yıllık mezardan eşsiz altınlar çıktı! Panama’da yapılan kazıda gizemli süslemeler bulundu
Arkeoloji, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Ministerio de Cultura de Panama

Panama'nın Coclé iline bağlı Nata ilçesindeki El-Cano Arkeoloji Parkı'nda İspanyol öncesi döneme ışık tutan bir mezar keşfedildi.

İspanyol öncesi dönemdeki bir lorda ait olduğu düşünülen ve MS. 750 yılına tarihlenen mezarın, seramik ve altın eserler de dahil olmak üzere çok sayıda cenaze hediyesi tespit edildi.

El Cano Arkeoloji Parkı, MS 700-1000 yıllarına tarihlenen mezarlar ve taş monolitlerden oluşan nekropolüyle tanınıyor.

Panama Kültür Bakanlığı Ulusal Miras Direktörü Linette Montenegro, bu keşfin parkta devam eden arkeolojik projenin bir parçası olduğunu açıkladı.

Amerikalı kaşif Hyatt Verrill ilk kez 1925 yılında Rio Grande Nehri kıyısında antik monolitleri keşfettiğinde bu bölgenin önemini fark edilmişti.

1300 yıllık mezardan eşsiz altınlar çıktı! Panama’da yapılan kazıda gizemli süslemeler bulundu - 1. Resim

EŞİ BENZERİ OLMAYAN ALTIN SÜSLEMELER

2022 yılında başlayan kazı projesi 9 No'lu mezar'ın kapsamlı bir şekilde araştırılmasını hedefliyordu.

Mezarda; 5 pektoral, 2 altın boncuklu kemer, 4 bilezik, insan figürü şeklinde 2 küpe, çift timsah şeklinde bir küpe, dairesel boncuklu 1 kolye, iki çan, bilezik, köpek dişinden yapılmış bir etek ve bir dizi kemik flüt bulundu. 

Bulunan eserler İspanyol istilası öncesindeki Coclé halkının kültürel ve sosyal zenginliğine şahitlik ediyor.

1300 yıllık mezardan eşsiz altınlar çıktı! Panama’da yapılan kazıda gizemli süslemeler bulundu - 2. Resim

"ÖLÜM, SONRAKİ HAYATA AÇILAN PENCERE"

El Caño Vakfı'nın yöneticisi ve 2008'deki başlangıcından bu yana arkeolojik projenin lideri olan Dr. Julia Mayo, bu keşfin önemini vurgulayarak şunları dedi:

1300 yıllık mezardan eşsiz altınlar çıktı! Panama’da yapılan kazıda gizemli süslemeler bulundu - 3. Resim

"Yüksek statülü yetişkin bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen mezardaki koleksiyon, Rio Grande şefliğindeki hayat ve ölüme açılan bir pencereyi temsil ediyor.

M.S. 750 civarında inşa edilen mezar, lordun yanına gömülmüş kurban görevlilerinin varlığı nedeniyle özellikle ilgi çekicidir ve çoklu ve eşzamanlı gömme uygulamalarına işaret etmektedir."

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ministerio de Cultura de Panama
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