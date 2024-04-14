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Eski Fransız sömürgesi Mali, Fransızcayı temizlemek için yapay zeka kullanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski Fransız sömürgesi Mali, Fransızcayı temizlemek için yapay zeka kullanıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mali, Fransa'dan kopmak için yapay zekayı kullanıyor.

Mali, Fransa ile ilişkilerini keserken bir yandan da eski sömürgecisinin dilinden kurtulmaya çalışıyor. Cunta yönetiminin iktidarda olduğu Batı Afrika ülkesi, bölgedeki en popüler dil olan Bambara'yı yaygınlaştırmak için yapay zekayı kullanıyor.

Washington Post'un haberine göre, anadillerini yazılı olarak göremeyen birçok öğrenci artık dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla bu olanağa sahip. Amerikan gazetesi, öğrencilerin okudukları metinlerin yapay zeka kullanılarak Bambara gibi yerel dillerde oluşturulduğunu vurguladı.

FRANSIZCA YERİNE BAMBARA

Geçen yıl Mali'deki cunta yönetimi, Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkararak yerine Bambara dahil olmak üzere 13 dili resmi dil olarak belirlemişti. Ancak Fransızca hala okullarda ve devlet dairelerinde kullanılmaya devam ediyor.

Eğitim Bakanlığı'ndan Séni Tognine, halkın yerel dillere artan ilgisini savunarak 2023'te başlatılan RobotsMali girişimiyle yapay zeka kullanarak 140'tan fazla kitabı Bambara diline çevirdiklerini söylüyor.

RobotsMali ekibi, Küçük Prens gibi eserleri yerel dillere çevirmek yerine yapay zekanın sıradan Malililerin hayatına ve kültürüne dair hikayeler yazmasını tercih ediyor. Elde edilen metinler daha sonra Google Translate aracılığıyla Bambara'ya çevrilirken, Tognine gibi uzmanlar çevirideki hataları düzeltiyorlar.

Ayrıca yapay zeka ile metinlere uygun görseller üretiliyor. Ardından ChatGPT, öğrenciler için okuduğunu anlama testleri hazırlıyor.

1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Mali'de yaşayanların yüzde 70'i okumayı ya da yazmayı bilmiyor. 21 milyonu aşkın kişinin yaşadığı ülkede 70'ten fazla dilin konuşulduğu tahmin ediliyor. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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