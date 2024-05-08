Et fiyatlarıyla ilgili vatandaşın beklediği haber geldi! Kasaplar...
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Artan et fiyatları sonrası Et ve Süt Kurumu ithal hayvan hamlesi yapmıştı. Yurt dışından getirilen hayvanların kesimiyle fiyatların düşme eğilimine girdiğini belirten İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, düşüşün devam edeceğini ve fiyatların dengeleneceğini söyledi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı