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Et fiyatlarıyla ilgili vatandaşın beklediği haber geldi! Kasaplar...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Et fiyatlarıyla ilgili vatandaşın beklediği haber geldi! Kasaplar...

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artan et fiyatları sonrası Et ve Süt Kurumu ithal hayvan hamlesi yapmıştı. Yurt dışından getirilen hayvanların kesimiyle fiyatların düşme eğilimine girdiğini belirten İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, düşüşün devam edeceğini ve fiyatların dengeleneceğini söyledi. 

 

 

 



Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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