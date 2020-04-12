Batman Valiliğinden yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Mahallesi 1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi. Sağlık ekipleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.