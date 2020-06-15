Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 16. bölüm full tek parça izle, Seferin Kızı son bölüm tekrar izle! Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası diziler sete ara vermiş, yaklaşık olarak 2,5-3 ay boyunca dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmemişti. Salgının hafiflemesi ve bayramın da sona ermesiyle birlikte birçok dizi sete dönmeye başladı. Star ekranlarının bu sene en çok sevilen yapımları arasında yer alan Sefirin Kızı da bu haftadan itibaren yeni bölümleri ile ekrana gelecek! Gediz, Nare ve Sancar arasında yaşananlar Pazartesi akşamları diziseverleri ekran başına kilitliyor. Bu hafta neler olacak? Seferin Kızı 16 bölüm full izle, tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm full star tv! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde...

SEFİRİN KIZI 16. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.