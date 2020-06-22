Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Trabzon canlı izle, Alanya TS maçı şifresiz izle, Alanyaspor Trabzonspor şifresiz kanal, Alanyaspor TS bein sports izle! Süper Lig'de heyecan 28. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Liderlik koltuğunu geri almak isteyen ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale çıkmanın moralini de arkasına alan Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında. Türkiye Kupası finali öncesi prova niteliği de taşıyan karşılaşma heyecanla bekleniyor! İşte karşılaşmaya dair merak edilenler ve araştırılanlar...

ALANYASPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Costa (Hosseini), Campi, Novak, A.Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth

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ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

22 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor ile Alanyaspor 8. randevuda

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynan 7 maçta ev sahibi takım 4, Trabzonspor ise 2 galibiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

8. randevu

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor yarın yapacakları maçla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Antalya temsilcisi 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maçı ise Trabzonspor kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 11 gol atarken bordo-mavililer ise 6 gol kaydetti. İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı. Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda yenmesi halinde bir sezonda rakibini iki kez yenme başarısı göstermiş olacak.

Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan 3 maçta ise ev sahibi takım 2, Trabzonspor ise 1 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer tek galibiyetini ise 24 Şubat 2018'de 2-1'lık skorla elde etti. Alanyaspor evinde attığı 5 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.