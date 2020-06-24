Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman 27. bölüm full tek parça izle, Kuruluş Osman sezon finali izle, Kuruluş Osman youtube tek parça son bölüm, Kuruluş Osman son bölüm tekrar izle, Kuruluş Osman final bölümü izle! Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Yasakların kalkması ve normalleşme adımları kapsamında Kuruluş Osman yeni bölümleri yeniden severleri ile buluştu. Ancak yayınlanan bir kaç bölümün ardından diziye bu sefer de yaz sezonu nedeniyle ara veriliyor. Yaklaşık 3 ay süren aranın ardından Kuruluş Osman, bu hafta akşamki bölümüyle sezon finali yapacak! Peki izleyenleri ekran başına kitleyen dizinin sezon finalinde neler oluyor? İşte detaylar... Kuruluş Osman 27. yeni bölüm full izle, Kuruluş Osman final tek parça izle, Kuruluş Osman son bölüm full atv!

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KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edip Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için mücadele edecek. Osman Bey, nihayet karşı karşıya geldiği Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını almak için harekete geçiyor...

KURULUŞ OSMAN 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun’a neden cephe alıyor? Osman Bey’in elinden kaçan Sofia’nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?