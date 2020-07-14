Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2020'de final heyecanı yaşanıyor! 14 Temmuz Ekranların son dönemde en çok izlenen ve gündemden düşmeyen programında sona gelindi! Survivor büyük finalinde kim kazanacak, Survivor şampiyonunun ödülü ne olacak merakla bekleniyor. Yaklaşık 5 aydır mücadele eden isimlerden finale çıkanlar dün akşam belli oldu. Survivor Cemal veya Survivor Barış şampiyon olan isim olacak! Peki Survivor şampiyonu ne kazanacak? Survivor 2020 ödülü ne? Survivor şampiyonluk ödülünü merak edenler internetten araştırıyorlar. İşte Survivor 2020 ödülü...

SURVIVOR BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE? SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Koronavirüs önlemleri kapsamında setlerin ara vermesiyle birlitke haftanın yedi günü yayınlanan Survivor bu sene tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin ödülü ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak geçen sene şampiyon olan isim 500 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Bu sene de aynı ödülün verilmesi bekleniyor.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI?

Survivor 2020'de oynanan iki oyunda ödül olarak araba verileceği açıklanmıştı. İlk oyunda bir kazanan erkeklerden, bir kazanan da kadınlardan belirlenmiş ve toplam 2 araba verilmişti. Erkeklerde kazanan Mert, kadınlarda ise Elif olmuştu. Oynanan ikinci oyunda ise kazanan yine Elif oldu ve Elif Survivor 2020'de 2 adet arabaya sahip olmuş oldu.

SURVİVOR FİNALİNE KALAN İSİMLER KİMLER OLDU?

Survivor 2020 14 Temmuz akşamı Galataport'ta yapılacak büyük final ile ekranlara veda edecek ve kazanan belli olacak. Aylardır Dominik'te mücadele eden 3 isim İstanbul'daki finale geldi. Bu isimler Yasin Obuz, Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu. 13 Temmuz akşamı yapılan SMS oylaması sonucu bir isim yarı finalde elendi ve büyük finale kalan iki isim belli oldu. Survivor 2020 finalistleri Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu, Yasin Obuz Survivor macerasını 3. olarak tamamladı.