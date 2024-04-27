ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, Rusya'ya karşı savaşını sürdüren Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş en büyük yardım paketini açıkladı.

ABD, 6 aylık siyasi çıkmazın ardından Rusya ile savaştaki Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım paketine onay vermişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya uzun dönemde 6 milyar dolar değerinde yeni bir ek askeri yardım paketi sağlanacağını açıkladı. Austin, “Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir” dedi.

ABD KESENİN AĞZINI AÇTI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna için 6 milyar dolarlık uzun vadeli yardım paketini duyurdu. Austin, “Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir. Bu paket, Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik önleyiciler, daha fazla insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistem ve destek ekipmanı, önemli miktarda topçu mühimmatı, havadan karaya mühimmat ile bakım ve idame desteği içerecek” dedi.

ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HIZLI HAREKET EDECEĞİZ

Teslimat için zaman çizelgesinin hangi sistemlerin satın alındığına bağlı olacağını belirten Austin, “Endüstrinin üretebildiği kadar hızlı bir şekilde onlara kabiliyet kazandırmak için elimizden geldiğince hızlı hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Austin’in ardından konuşan Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Q. Brown ise paketin Ukrayna’ya “daha fazla esneklik” sağlayacağını söyledi.