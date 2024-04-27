Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda

ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;den Rusya&#039;ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna&#039;ya en büyük yardım paketi yolda

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, Rusya'ya karşı savaşını sürdüren Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş en büyük yardım paketini açıkladı.

ABD, 6 aylık siyasi çıkmazın ardından Rusya ile savaştaki Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım paketine onay vermişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya uzun dönemde 6 milyar dolar değerinde yeni bir ek askeri yardım paketi sağlanacağını açıkladı. Austin, “Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir” dedi.

ABD KESENİN AĞZINI AÇTI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna için 6 milyar dolarlık uzun vadeli yardım paketini duyurdu. Austin, “Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir. Bu paket, Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik önleyiciler, daha fazla insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistem ve destek ekipmanı, önemli miktarda topçu mühimmatı, havadan karaya mühimmat ile bakım ve idame desteği içerecek” dedi.

ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HIZLI HAREKET EDECEĞİZ

Teslimat için zaman çizelgesinin hangi sistemlerin satın alındığına bağlı olacağını belirten Austin, “Endüstrinin üretebildiği kadar hızlı bir şekilde onlara kabiliyet kazandırmak için elimizden geldiğince hızlı hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Austin’in ardından konuşan Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Charles Q. Brown ise paketin Ukrayna’ya “daha fazla esneklik” sağlayacağını söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuraklık riski artıyor, ekinler kuruyor! Köylüler yağmur duasına çıktıArka Sokaklar dizisinin Zeliş karakteri Yüsra Geyik hakkında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Macaristan'da halk pedofiliye karşı protesto yaptı - DünyaMacaristan'da halk pedofiliye karşı protesto yaptıKenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44'e çıktı - DünyaKuvvetli sağanağın vurduğu ülkede bilanço ağırlaşıyorDünyanın dört bir yanında İsrail protestosu! Almanya'da sert müdahale, Fransa'da üniversite baskını - DünyaDünyanın dört bir yanında İsrail protestosu!Hamas'tan İsrail'e 1967 sınırıları şartı: Filistin kurulursa siyasi harekete dönüşürüz - DünyaHamas ve El-Fetih birlik için görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi - Dünya9 Mayıs'ta liderler görüşecektiBeşik gibi sallanıyor! Tayvan'da bir büyük deprem daha - DünyaTayvan'da bir büyük deprem daha
Sonraki Haber Yükleniyor...