Türkiye F-16'ları ne zaman teslim alacak? ABD'nin İstanbul Başkonsolosu açıkladı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, Türkiye'ya F-16 teslimatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh CNN Türk'e röportaj verdi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, "İki ülke arasındaki diyaloğun en üst düzeyde devam etmesi konusunda umutluyuz." dedi. Başkonsolos, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin iyiye gitmesinin önemli olduğunu ve giderek büyümesinden mutluluk duyduğunu belirtti. İkili ticaretin 42 milyar dolarlık bir hacime ulaştığını aktardı.

Başkonsolos, 2019'da kararlaştırılan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin iddialı ve ABD'nin gurur duyduğu bir hedef olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE NE ZAMAN F-16'LARI TESLİM ALACAK?

Başkonsolos, ABD Kongresinin F-16'ların satışına onay verdikleri için heyecanlı olduklarını söyledi ve Türkiye'nin ittifak için hayati önemini vurguladı. Eadeh, "Kesin bir takvim belirtemeyeceğim ama çok heyecanlıyız ve bu uçakların tedariğini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

F-16'ların üretimi ile ilgili de açıklamalarda bulunan ABD Başkonsolosu, "Türk firmalar ile ortak olduğumuz için çok heyecanlıyız. F-16'ların üretim hatları 2025 yılı sonunda tam olarak işlevsel hale gelecekler ve 155 milimetrelik mühimmatın yüzde 30’luk kısmını üretmeye başlayacaklar." diye bildirdi.

ABD'NİN EN ZENGİN 150 ŞİRKETİ İSTANBUL'A GELİYOR

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve dünya çapında ticaret ve yatırımı geliştirmeyi hedefleyen Trade Winds programı İstanbul'da gerçekleşecek. 13-15 Mayıs tarihlerinden düzenlenecek ve ABD hükümet yetkilileri, Ticaret Bakanlığı, ticaret uzmanları ve diğer temsilcileri, ABD’li şirketlerle bir araya getirecek. Başkonsolos küresel önemdeki program için, "Türk firmaların ülkemizdeki potansiyel yatırımcılarla bir araya gelmesinden mutluluk duyuyoruz." açıklamasını yaptı.