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Macaristan'da halk pedofiliye karşı protesto yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de binlerce gösterici, pedofiliye karşı protesto yaptı ve çocukların korunmasına yönelik reform talep etti.

Macaristan’da binlerce kişi çocuklar için protesto gösterisi düzenledi. İçişleri Bakanlığı binasının yanındaki bir binada toplanan göstericiler, “Artık yeter” sloganları atan göstericiler çocukların korunmasına yönelik reform yapılmasını talep etti. 

Macaristan, kaçırılan çocuk sayısının fazla olduğu ülkelerden biri. 

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de muhalif politikacı Peter Magyar liderliğinde toplanan binlerce gösterici, hükümete çocukların korunması için reform çağrısı yaptı. 

Macaristan’da binlerce kişi çocuklar için protesto gösterisi düzenledi. İçişleri Bakanlığı binasının yanındaki bir binada toplanan göstericiler, “Artık yeter” sloganları atarak Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter'in istifasını talep etti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki iktidar partisi Fidesz'in eski bir mensubu olan muhalif lider Peter Magyar liderliğinde bir araya gelen göstericiler, hükümete çocukların pedofillerden korunmasına yönelik reform çağrısı yaptı.

Gösteride kalabalığa seslenen muhalif Magyar, “Orban hükümeti, çocukların düzgün gelişimleri için temel imkanları sağlamıyor. Çocukların hiçbir şansı yok” dedi.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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