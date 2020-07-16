Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatı Katı Aşk 2. bölüm full tek parça izle, Çatı Katı Aşk 2. bölüm izle! Kanal D ekranlarının bir süredir merakla beklenen dizisi 16 Temmuz akşamı 2. bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci’nin yer aldığı dizi merakla bekleniyordu, ilk bölümü büyük beğeni toplamıştı! Bir çatı katının bir araya getirdiği ikili arasında neler olacak? Ekranların yeni dizisi izleyicilerin beğenisini kazanabilecek mi merakla bekleniyor. Çatı Katı Aşk 2. bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyorlar! İşte detaylar...

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşen’e evliliğinin sahte olduğunu itiraf ettiği anda Gülriz’in mahalleye gelmesiyle zor durumda kalan Ateş mecburen evlilik oyununa devam eder. Ateş’in sözlerinin aksine davranması Ayşen’i Ateş’e inanmak konusunda büyük bir ikilemde bırakır. Yasemin’in maharetli elleriyle yaptığı kek Yılmaz ailesi tarafından çok beğenilir ama bu durum mutfağın gerçek sahibi olan Süheyla’nın savaş baltalarını çıkarmasına neden olur. Celal’in Yasemin’e mantıcı dükkanında iş teklif etmesiyle Demir ve Yasemin arasında süren çekişme daha da alevlenir.

Sürpriz evliliğin ardından Gülriz Yasemin’in ailesiyle tanışmak ister. Oynadıkları oyunda sürekli yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ortaklar bu sefer de Gülriz tarafından zorlu bir sınava tabi tutulur. Acaba Yasemin ve Ateş kimseye yakalanmadan Çatı Katında yaşamaya devam edebilecek midir?

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi’nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş’le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin’in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir’in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.