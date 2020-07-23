Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 3. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı 3. bölüm izle FOX! Başrollerinde Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına şimdiden adını yazdıran Sen Çal Kapımı, Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 22 Temmuz akşamı izleyenleri hem güldüren hem duygulandıran bir bölüm ile ekranlara gelen dizide neler oldu? Kerem Bursin ile Hande Erçel'in yer aldığı dizi 'Sen Çal Kapımı' heyecanı doruğa çıkardı! Serkan ile Eda arasında neler olacak? Popüler oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken dizide bu hafta neler oldu? Sen Çal Kapımı 23 bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 3. bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için detaylar...

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.