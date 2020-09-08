Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menajerimi ara izle, Menajerimi ara yeni bölüm izle, Menajerimi ara 3. bölüm/son bölüm izle... Star TV'nin yeni ve iddialı dizis, Menajerimi ara bu hafta 3. bölümüyle reytinglerde önemli yer edinmeye geliyor. Fragmanda Çağatay Ulusoy'u gören izleyiciler bu haftayı merakla bekliyor. Her hafta iddialı isimleri konuk etmesiyle de oldukça dikkatleri çeken Menajerimi Ara'da bu hafta seyirciyi ekrana kitleyeceğe benziyor. Menajerimi Ara fanları internette sık sık "Menajerimi ara izle, Menajerimi ara yeni bölüm izle, Menajerimi ara 3. bölüm/son bölüm izle..." şeklinde aramalar yapmayı ihmal etmiyor. İşte Menajerimi ara izle, Menajerimi ara yeni bölüm izle, Menajerimi ara 3. bölüm/son bölüm izle... gibi sorulara cevap bulacağınız haberimiz...

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE

MENAJERİMİ ARA 3. BÖLÜM İZLE

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN KONUSU

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCU KADROSU