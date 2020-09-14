Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 19. Bölüm FULL tek parça izle, Sefirin Kızı yeni sezon ikinci bölüm star izle, Sefirin kızı 2. sezon 2. bölüm izle, Seferin Kızı tek parça izle, Seferin Kızı son bölüm tekrar izle! Ekranların sevilen dizileri uzun bir aranın ardından yeni sezona bir bir merhaba diyor! Hem reytinglerde başarılı bir sonuç elde eden hem de sosyal medyada çok konuşulan dizi Sefirin Kızı, 7 Eylül akşamı yeni sezonun ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları izleyicileri oldukça heyecanlandırmıştı! Nefesleri kesen 18. bölümün ardından, Sefirin Kızı 19. bölüm bu akşam yine nefesleri kesecek. Peki Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Nare, ölecek mi? Sancar Melek konusunda ne yapacak? Velayet savaşında Melek kime verilecek? Seferin Kızı 19 bölüm full izle, tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm full star tv!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar yarasının ağırlığına rağmen Nare’nin peşine düşer. Nare ise Akın tarafından hapsedildiği kamarada, Sancar ölmesin diye dua etmektedir.

Kahraman’ın düzenlediği bir oyun yüzünden, Gediz Sancar’la Nare’nin başbaşa bir gün geçirdiklerine inanır, çok canı sıkılır. Ancak Elvan, dikkati sayesinde Nare’nin başına bir şey geldiğini anlar. Gediz bunu öğrenince, Nare’yi bulmak için canını dişini takar ama sürpriz bir şüpheli vardır; Yahya!

Gediz Yahya’yı konuşturmaya çalışırken, Sancar Nare’ye ulaşmayı, Akın’ın ve birçok silahlı korumanın olduğu tekneye girmeyi başarır. Ama tekneden kaçmaya çalışırlarken Nare Sancar’ı hedef alan kurşunun önüne atlar ve Akın tarafından vurulur.

Şimdi ikisi de yaralı iki sevdalı, birbirlerine tutunup memlekete dönmek zorundadırlar. Memlekette ise onları, artık gemileri yakmış bir Gediz beklemektedir.