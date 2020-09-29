Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masumlar Apartmanı 3. Bölüm FULL tek PARÇA izle,Masumlar Apartmanı ÜÇÜNCÜ bölüm Trt izle, Masumlar Apartmanı tek parça izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! TRT1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı farklı konusu ve sevilen oyuncu kadrosu ile ilk bölümde izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı. Masumlar Apartmanı YENİ BÖLÜM ile yine sevenlerini ekran başına kilitleyecek. Çarpıcı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile son günlerde adından sıkça söz ettiren dizini yeni bölümünde neler olacak? İnci ve Han arasında filizlenen aşk Safiye'nin takıntılarından ve dedenin korumacılığından sıyrılabilecek mi? Safiye evde gördüğü beklenmedik misafir karşısında ne tepki verecek? Masumlar Apartmanı 3. Bölüm full izle, tek parça izle, Masumlar Apartmanı TRT yeni bölüm full izle!

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Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun içi’ romanından esinlenerek hazırlandı.