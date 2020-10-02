Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda son bölüm izlee, Kırmızı oda 5. bölüm tek parça/full izle... Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği Kırmızı Oda, farklı senaryosu ve Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi önemli oyuncularıyla yayınlandığı ilk bölümden itibaren oldukça ilgi ile karşılandı. Sosyal medyada da gündem olan Kırmızı oda bu hafta ekranlara gelen yeni bölümü ile yine yeniden reytingleri alt üst edeceğe benziyor. Dizi severler internette sık sık "Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda son bölüm izlee, Kırmızı oda 5. bölüm tek parça/full izle" şeklinde aramalar yapıyor. İşte Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda son bölüm izlee, Kırmızı oda 5. bölüm tek parça/full izle ile ilgili detaylar...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE

KIRMIZI ODA BEŞİNCİ BÖLÜM İZLE

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, ne varsa ‘KIRMIZI ODA’da ortaya çıkacak. İnsan hayatının en derin sırları ‘KIRMIZI ODA’da anlatılacak. Kırmızı Oda, tüm bu insan hikayelerini farklı konuk oyuncu kadrolarıyla ekrana getirecek.Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ‘KIRMIZI ODA’nın ilk bölümünün konukları! İkinci bölümde de karşımıza yeni çıkan konuk isim ise Melisa Sözen olacak...