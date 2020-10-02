Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Kızılyıldız maçı 2 Ekim Cuma saat 20:45'te oynanacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı ücretli üyelik karşılığında yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak izleyebilir, takip edebilirsiniz.

Başantrenör Igor Kokoskov: Bu yeni başlangıç için hepimiz çok heyecanlıyız

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını ağırlayacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, yeni sezon başladığı için heyecanlı olduklarını belirtti.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Kızılyıldız mts ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko'nun Sırp başantrenörü Kokoskov ile yıldız oyuncusu Nando De Colo, yeni sezonun ilk maçıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Yeni sezon için heyecanlı olduklarını aktaran Kokoskov, "Uzun bir aranın ardından tekrar aksiyon başlıyor. Yeni sezonun ilk maçına evimizde çıkıyoruz. Ne yazık ki taraftarlarımızla buluşamayacağız. Çok iyi bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Bana göre çok iyi bir oyuncu grubunu bir araya getirdiler. Antalya'daki hazırlık turnuvasında onlara karşı oynayamadık ama çok sert ve yüksek enerjili bir takım izledik. İlk olarak onların enerjisine ve sertliğine cevap verebilmeliyiz. Kendimize ve yapmamız gereken işlere odaklanacağız. Genel olarak uzun bir sezon yaşayacağız. Bu yeni başlangıç için hepimiz çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkacaklarını vurgulayan De Colo ise "Öncelikle yeni sezon için tekrar parkede olacağımız için çok heyecanlıyız. İlk olarak bu maça hazır olmalıyız. Rakibimiz iyi basketbol oynuyor. Kızılyıldız her zaman agresif oynayan, tecrübeli ve ortaya iyi basketbol koyabilen bir ekip. Fakat biz kendi takımımıza odaklanmalıyız. Birçok yeni oyuncumuz var ve şu anda bizim için en önemli konu kendi performansımız. Parkede ne yapmamız gerektiğine ve oyun planımıza konsantre olmalıyız. Sezonun ilk Avrupa Ligi maçından keyif almaya çalışacağız." şeklinde görül belirtti.