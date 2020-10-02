Proje sahipleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar Ajansa başvurabilecek.
Kendi işini kurmak isteyenler için işte fırsat!
02.10.2020 - 14:14 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 14:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için yürütmekte olduğu Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıktı.
Etiketler : Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı,
736080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/736080.aspx
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