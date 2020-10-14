Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilsem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Bilsem sınav sonuçları sorgulama... e Okul ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı... Özel yeteneğe sahip öğrencilerin keşfedilip buna yönelik eğitim alması için gerçekleştirilen Bilsem sınavı sonuçları açıklanıyor. Heyecanla bu sonuçları bekleyen aileler ve öğrenciler için "Bilsem sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 Bilsem sınav sonuçları sorgulama... e Okul ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı..." gibi soruların cevap bulacağı haberimiz huzurlarınızda...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE BİLSEM SINAV SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Grup tarama testi sınavlarının sona ermesiyle beraber gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan son dakika BİLSEM sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Yayınlanan takvime göre sonuçların bugün erişime açılması beklenirken öte yandan adaylar sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.