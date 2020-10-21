Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 15. Bölüm Full Tek Parça İzle, Sen Çal Kapımı Son Bölüm İzle, Sen Çal Kapımı 16. Bölüm Fragmanı! Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'da heyecan Çarşamba akşamları devam ediyor. Yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan ancak oldukça sevilen dizi, Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olarak bu sezon devam etme kararı aldı. Son yayınlanan bölümde Serkan Bolat ile Eda'nın arasında büyük gerilim yaşanmış, Serkan geri adım atmayı tercih etmişti. Bu hafta neler olacak? Sen Çal Kapımı 15. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı son bölüm izle, Sen Çal Kapımı 21 Ekim izle gibi araştırılan konulara dair detaylar haberimizde

SEN ÇAL KAPIMI 15. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir.

Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.

KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT) KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisi ile tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu.