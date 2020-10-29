Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Çal Kapımı 16. Bölüm Full Tek Parça İzle, Sen Çal Kapımı Son Bölüm İzle, Sen Çal Kapımı 17. Bölüm Fragmanı! Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'da heyecan Çarşamba akşamları devam ediyor. Yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan ancak oldukça sevilen dizi, Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni olarak bu sezon devam etme kararı aldı. Son yayınlanan bölümde aynı yerde çalışmalarından dolayı sürekli karşılaşan ikilinin arasında geçenler konu edilmişti. Bu hafta neler oldu? Sen Çal Kapımı 16. bölüm full tek parça izle, Sen Çal Kapımı son bölüm izle, Sen Çal Kapımı 28 Ekim izle gibi araştırılan konulara dair detaylar haberimizde

SEN ÇAL KAPIMI 16. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Serkan'ın onu terk etmesiyle mahvolur. İtalya'ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir.

Eda'nın işe gelmeyeceğini öğrenen Efe ona iş teklif eder. Sadece kendisine bağlı çalışabilecek, Serkan Bolat'la hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Eda önce Serkan'la aynı binada, onu her gün görerek yapamayacağını düşünür. Ama sonra kararını hatırlar: Artık kimseye bağlı kalmadan, hayatının gidişatını kendisi belirleyecektir. Efe'nin teklifini kabul eder.

Eda'yı hayatından çıkardığını sanan Serkan, işyerinde çalışmaya başlayan Eda'yı görünce çıldırır. Ama Efe'nin çalışanı olduğu için bir şey yapamaz.

Eda Serkan arasında soğuk savaş başlar. Ofistekiler de şaşkındır. Eda tatlı tatlı intikamını alırken, Serkan'ı çileden çıkartmaktadır.

KEREM BÜRSİN (SERKAN BOLAT) KİMDİR?

Kerem Bürsin 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" dizisi ile tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu.