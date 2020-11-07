Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Trabzonspor canlı izle, Alanya Trabzon maçı şifresiz izle, Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ligde kötü günler geçiren ve teknik direktörü ile yollarını ayıran Trabzonspor, ligde ikinci sırada bulunan ve mağlubiyet almayan Alanyaspor'a konuk oluyor. Yaşanacak olan değişim öncesi moral bulmak isteyen deplasman ekibi, alacağı puan ya da puanların hesabını yapıyor. Alanyaspor ise gidişatı sürdürmek için sahaya 3 puan parolası ile çıkıyor. İşte maça dair detaylar...

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ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibini haberimizden yapabilir, yukarıdaki linkten ücretli üye olarak canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Adam Bareiro

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny

MAÇA DAİR NOTLAR

Süper Lig'de maç eksiğine karşın lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, 8. hafta maçında konuk edeceği Trabzonspor'u yenip, zirve yarışında avantaj yakalamak istiyor.

Ligin 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynaması planlanan karşılaşma, mücadeleden bir gün önce İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen turuncu-yeşilli takım, 8. haftada bordo-mavilileri konuk edeceği maça odaklandı.

Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ile 1 beraberlik alarak 16 puan elde eden namağlup Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Ligde 4. haftada liderliğe yükselip, 7. haftaya kadar zirvedeki yerini koruyan Alanyaspor, maç fazlasıyla birinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'den zirve koltuğunu yeniden devralmanın hesaplarını yapıyor.

İç sahada 3'te 3 yaptı, hiç gol yemedi

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı üç maçını da kazanırken, kalesini de gole kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, 2. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, 4. haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0 ve 6. haftada da Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç eksiğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe ile birlikte ligin iki namağlup ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor, 6 maçta kaydettiği 15 golün 10'unu iç sahada atarken, rakiplerine sahasında gol sevinci yaşatmadı.

Turuncu-yeşilliler, bu sezon kalesinde gördüğü 2 golü de deplasman müsabakalarında yedi.

4-2'lik Alanyaspor üstünlüğü

Akdeniz ekibi, bu sezon dördüncü iç saha maçını Trabzonspor ile oynayacak.

Süper Lig'de bordo-mavililerle 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini ise kaybetti.