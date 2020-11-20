Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Basketbolseverler heyecanla 20 Kasım akşamı oynanacak olan karşılaşmayı bekliyorlar. Ligdeki iyi gidişatını Avrupa Ligi’nde sürdüremeyen Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid’e konuk oluyor. Euroleague'in 10. haftasında 'Haftanın maçı' olarak seçilen karşılaşma için nefesler tutuldu. Son dört karşılaşmasını da kazanan ev sahibi ekibe karşı temsilcimiz neler yapacak merakla bekleniyor. Fenerbahçe Real Madrid maçı izle, hangi kanalda gibi merak edilenler sizlerle

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Real Madrid Fenerbahçe maçı 20 Kasım 2020 akşamı saat 23.00’te başlayacak. Kritik karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO, ALEX PEREZ'İ TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen ABD'li oyun kurucu Alex Perez'i transfer etti.

Konuyla ilgili Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko ile anlaşma sağlanmıştır. Alex'e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz. Her şey için teşekkürler Alex!" denildi.

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun lisansı da çıkardı.