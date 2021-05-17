Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi Zuhal Köseoğlu, okullarından uzak kalan ilkokul öğrencileri için örnek bir proje başlattı.

Köseoğlu üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan 20 öğrenciye ulaşıp bir yıl boyunca uzaktan gönüllü destek dersleri verdi.

Zuhal Köseoğlu "Öğrenciler psikolojik olarak çok yıprandılar. Televizyon ve bilgisayar ekranlarına mahkûm oldular. Bu süreçte onlar için ne yapabilirim diye düşündüm. Onlara destek verdim. Bunun örnek olmasını istiyorum" diye konuştu.



Sosyal medya hesaplarından ulaştığı ünlü sanatçılarla da bir proje gerçekleştiren Zuhal Topal "Onlarla röportajlar yaptım. Birikimlerini sınıf ortamında da paylaştım. Online röportajlarımız sırasında kendilerinin alanları üzerinde nasıl ilerlediklerini, tecrübe ettikleri bilgileri ve gençlerin nasıl adımlar atması gerektiğini bizimle paylaştılar" dedi.