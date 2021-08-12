Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini yada farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasını ifade eden swap anlaşması, Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında imzalandı.

3 YIL SÜRECEK

Güney Kore Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, TCMB ile yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi.

Duyuruda, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir. İki taraf da bu anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğini beklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada TCMB yetkilileri de anlaşmayı teyit ederken, açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

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