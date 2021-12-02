Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 13'üncü haftasında evinde Monaco'yu ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 16'ncı sırada yer alan sarı lacivertli ekip, mutlak galibiyet parolası ile parkeye çıkacak.

FENERBAHÇE MONACO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Monaco karşılaşması bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. Sporseverler, karşılaşmayı şifresiz yayınla beIN Sports Haber'deb takip edebilecek.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Geçen sezon Eurocup'ı kazanarak Euroleague'de oynamaya hak kazanan Monaco ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu platformda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 16'ncı sırada yer alırken, geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Monaco ise puan tablosunda 11'inci sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE'DE KAYIP

Önceki sezonlarda elde ettiği başarıyı bu sezon yakalayamayan Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz hafta evinde Anadolu Efes'i konuk etmiş, karşılaşmadan 89-84’lük mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı lacivertli ekip, son 4 Euroleague maçını da kaybetti.

Ligde ise 9 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko lider durumda.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Avrupa'da 89-84 mağlup etti Avrupa'da Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i ağırladı. Maçı, konuk ekip kazandı.

CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91 THY EuroLeague sekizinci hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, Rus ekibini 91-82 yendi ve üçüncü galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, Kazan'ı farklı yendi Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Rusya'nın UNICS Kazan takımını 39 sayı farkla 80-41 mağlup etti.