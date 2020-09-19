Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk şöyle konuştu: İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip rahatlıkla çalışabilirler. Bunların sayısını 20 bine doğru da çıkarıyoruz çok kısa bir zamanda. Uzaktan eğitim konusunda Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bütün bunları yapıyor olmak bizim için yeterli değil. Daha zengin içeriklere ihtiyaç var. Her türlü öneriye açığız, çünkü arkamızda TRT'nin gücü var, çünkü Millî Eğitim Bakanlığının büyük bir birikimi var. Bu ikisi bir araya geldiğinde biz inanılmaz işlere imza atma fırsatına sahip oluyoruz.