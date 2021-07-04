Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacak.
Bartın Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
04.07.2021 - 08:55 | Son Güncelleme: 04.07.2021 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 26 Temmuz 2021.
Etiketler : bartın üniversitesi,
795389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/795389.aspx
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