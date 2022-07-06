Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”in ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
06.07.2022 - 17:24 | Son Güncelleme: 06.07.2022 - 17:26
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
881556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/881556.aspx
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