Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, teknoloji şirketleri sayesinde yerli üretim yaparak ihraç ediyor. Türkiye’de ve dünyada toplu taşıma araçları ile adını duyuran Türk şirketi Bozankaya tarafından Tayland’a ihraç edilen metro trenleri yakın zamanda Başkent Bangkok’ta kullanılmaya başlayacak. Söz konusu ihracat bu yılın haziran ayında gerçekleştirilmişti. Şirketin Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyumla yüklenici olduğu Bangkok Metro Projesi’ndeki 22 tren, Ankara’daki Bozankaya fabrikasında üretiliyor. Bozankaya’nın Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim merkezini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şirketin üretimi olan elektrikli otobüsleri inceledi, direksiyonuna geçti. Bozankaya’nın karayolu ve raylı sistem araçları ile ilgili bilgi alan Varank’ın test sürüşünü yaptığı elektrikli otobüs Sileo, yüzde 70 oranında yerli olarak üretiliyor. Bakan Varank, şirketin Ar-Ge sayesinde ürünlerini geliştirdiğini belirterek, “Bu otobüsler yüzde 70 oranında yerli. Sadece pillerin hücrelerini alıyorlar. Pil yönetimi sistemleri ile diğer unsurlar tamamen yerli” dedi.

Şirket, her biri ilk yerli tasarım ve üretim olan yüzde 100 elektrikli otobüsün yanı sıra yüzde 100 alçak tabanlı tramvay ve “Trambus” olarak adlandırılan modern troleybüs sistemi gibi yolcu ve çevre dostu, sıfır emisyonlu ürünleri yüzde 60’ları aşan yerlilik oranıyla yurt içi ve yurt dışına satma başarısı sağladı.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER AVRUPA'DA

Bozankaya AŞ tarafından tasarlanan ve üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler, yüzde 100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip. Söz konusu otobüsler 4 saatlik tek şarjla 300 kilometreye kadar mesafe kat edebilirken, sahip olduğu rejeneratif enerjiyle de (geri kazanılmış) fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor. Kilometrede 0,8 kilovat saat enerji harcayan otobüsler, dizel otobüslere kıyasla yüzde 80 daha uygun maliyetli ulaşım imkanı sağlıyor. Söz konusu aracın yolcu taşıma kapasitesi ise farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar çıkabiliyor. Bozankaya AŞ, elektrikli otobüsleriyle bugüne kadar Türkiye’de yapılmış 8 elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Almanya ve Lüksemburg’a ihraç edilen otobüslerin Avrupa’daki diğer ülkelere ve Güney Amerika’ya satışı hedefleniyor.