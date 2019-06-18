Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayı, yabancıya konut satışının en yüksek olduğu ay olurken iç piyasada satışların yüzde 30’u aşan oranda azalması, finans sektörünü harekete geçirdi. Ziraat Bankası, konutta beklemede olan talebi harekete geçirmek amacıyla “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” ürününü kullanıma açtı. Bankadan yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarında ve finansman şartlarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda, vatandaşların mevcut konut ihtiyaçlarını daha fazla ötelememesi için en uygun maliyetin sunulduğu ifade edildi. Kredi faiz oranı, en son açıklanan TÜFE yıllık yüzde değişim oranına, banka tarafından belirlenen marj oranının eklenmesi ile hesaplanacak. Faiz oranları 6 ya da 12 aylık periyotlarda enflasyon oranına göre güncellenecek. Faiz oranı TÜFE+0.19 aylık olarak uygulanacak.

Uygulama ile ilgili açıklama yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni kredi ile, enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve bu nedenle alımı erteleyen müşteriler taleplerini öne çekmek istediklerini söyledi. Konut sektörünün önemli paydaşlarından birinin bankalar olduğunu ifade eden Aydın “Türkiye’de konut kredileri Tüketici Yasası’ndan kaynaklanın uygulamalar sebebiyle sabit faizli tutuluyor. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile talebi öne çekiyoruz. Bunu yaparken, konut üreticilerinin hâl-i pürmelalini bildiğimiz için onlara da katkı sağlamak istedik” diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞERKEN TÜKETİCİ LELİNE

“Gelecekte enflasyonun düşeceğini hepimiz biliyoruz, göstergeler bunu doğruluyor” diyen Hüseyin Aydın “Bankamız üç ayrı konut kredisi sunuyor. Genel kullanılan kredi faiz oranı aylık 1,69 seviyesinde. Bu yeni ürünümüz bunun üzerinde gibi çıkıyor ama faizlerin ve enflasyonun aşağı doğru hareket edeceğini düşünüyorsanız bu ürün sizin için avantajlı hâle geliyor. Üstelik konut fiyatlarının aşağı doğru gittiği bu dönemde avantaj daha da artıyor” diye konuştu. Aydın, konut değerinin yüzde 80’ine kadar kredi verdiklerini çok küçük de bir ekpertiz masrafı bulunduğunu ifade etti.

İÇ TALEP ARTACAK SATIŞLAR HIZLANACAK

Ziraat Bankasının yeni ürününün piyasayı canlandıracağını söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt “Konut isteyip de cesaret edemeyenler için itici bir güç olacak. Faizler yükselince talep ertelenmişti. Konut üretimi eskisi gibi değil, azaldı. Bu sebeple fiyat artmadan talebin hareketlenmesi sektöre yarayacak” dedi. İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı sektörün hareketlenmesinin yeni yatırımları da gündeme getireceğini ifade ederken, Kar Group Yönetim Kurul Üyesi Şenol Üçüncü, yatırımcıların kendisini güvende hissedeceğini, satışların artacağını ifade etti.

YABANCIYA KONUTTA TARİHİN EN İYİ MAYIS AYI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde Mayıs 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 31,3 oranında azalarak 82 bin 252 olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Bu rakam, Türkiye’de yabancıya satış rakamının en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçti. Yabancılara satışta Mayıs 2019’da ilk sırayı 1734 konut satışı ile İstanbul alırken bu ili 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konutla Yalova izledi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 azalarak 5 bin 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4’te kaldı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancıya satışların 2019 sonunda 10 milyar doları görebileceğini ifade etti. Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da “Yapancıya satışlar 5 ayda 189 bine yaklaştı. bu birkaç yıl önce bir yıllık satış rakamıydı” dedi. Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan da yabancı yatırımcıların sektöre yatırımını kolaylaştıran uygulamaların karşılığının alındığını ifade etti.

