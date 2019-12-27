Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut kredilerinde faiz indirimi, Konut faizleri ne kadar, Bakan Albayrak'tan konut kredisi açıklaması... Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak Üniversitesi'nde katıldığı toplantıda yaptığı açıklamayla vatandaşları oldukça sevindirecek bir müjde verdi. Bakan Albayrak, kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedi. Bunun üzerine vatandaşlar sevinçle "Konut kredilerinde faiz indirimi, Konut faizleri ne kadar, Bakan Albayrak'tan konut kredisi açıklaması" şeklnde aramalar yapmaya başladı. İşte konut kredisi faiz indirimleriyle ilgil merak ettiğiniz detayları derlediğimiz haberimiz...

KONUT KREDİ FAİZLERİ NE KADAR OLACAK?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 olacak.

Bakan Berat Albayrak Şırnak’ta yaptığı konuşmada "Türkiye üzerinden güzel mesajı Şırnak'tan verelim. Özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 oranı tarihi düşük seviye olan 0,79 a indirelim diye teklifle geldiler. 1 Ocak itibarıyla faizler inecek, hayırlı uğurlu olsun. Düştükçe toplumumuza bu maliyetleri yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat sektörü yan sektörlerde maliyet ve faizler daha da düşecek." dedi

Kamu bankalarının güncel faiz oranları şöyle:

Ziraat Bankası

İhtiyaç Kredisi: %1,12

Konut Kredisi: %0,99

Taşıt Kredisi: %1,02

1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79

Vakıfbank

İhtiyaç Kredisi: %1,08

Konut Kredisi: %1,29

Taşıt Kredisi: %1,4

1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79

Halkbank

İhtiyaç Kredisi: (Maaş Müşterileri için) %1,19 (Diğer müşteriler için) %1,25

Konut Kredisi: %0,99

Taşıt Kredisi: %1,02

1 Ocak 2020 itibariyle sıfır konutlar için kredi faizi: %0,79

BAKAN ALBAYRAK'TAN KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini aktararak, "Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak'tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak'tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de 'Memnun oluruz.' dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak, "Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında inşallah diyoruz." diye konuştu.