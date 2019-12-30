Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 289 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,20 liradan, bin 905 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 926 liradan, 263,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267,50 liradan, bin 861 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 881 liradan, 931 liradan alınan Yarım Ziynet 941 liradan ve 465 liradan alınan Çeyrek Ziynet 470 liradan satıldı.