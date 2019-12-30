Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 289 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,20 liradan, bin 905 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 926 liradan, 263,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267,50 liradan, bin 861 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 881 liradan, 931 liradan alınan Yarım Ziynet 941 liradan ve 465 liradan alınan Çeyrek Ziynet 470 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (İşte 30 Aralık 2019 altın fiyatları)
30.12.2019 - 17:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,20 lira oldu. İşte 30 Aralık 2019 altın fiyatları...
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