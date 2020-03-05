Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan 2012 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığına kesinti adı altında belirli oranlarda vergi alınıyordu. Son karar ile kesinti uygulanan cihazların listesinde güncellemeye gidildi. Daha önce listelerde yer almayan cep telefonu da bu kesintinin kapsamına alındı. Buna göre cep telefonun üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde bir orandaki tutarı Kültür Bakanlığının hesabına yatıracak. Düzenleme, 19 Mart tarihinde yürürlüğe girecek.