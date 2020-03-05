Aslında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan 2012 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığına kesinti adı altında belirli oranlarda vergi alınıyordu. Son karar ile kesinti uygulanan cihazların listesinde güncellemeye gidildi. Daha önce listelerde yer almayan cep telefonu da bu kesintinin kapsamına alındı. Buna göre cep telefonun üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde bir orandaki tutarı Kültür Bakanlığının hesabına yatıracak. Düzenleme, 19 Mart tarihinde yürürlüğe girecek.
Cep telefonlarına yüzde bir ek vergi
05.03.2020 - 04:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt dışından ithalat edilen ve yerli cep telefonlarına bir vergi daha geldi. Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre cep telefonlarına %1 ek vergi uygulanacak.
Etiketler : cep telefonu,vergi,ek vergi,
685824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/685824.aspx
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