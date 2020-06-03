Fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde şirketlere çağrıda bulunan EPDK, bunun düzelmemesi hâlinde yeniden tavan fiyat kararı alınacağı uyarısında bulundu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, marjların geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını belirterek "Bunu hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket, doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir. Sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Çok net söylüyorum. Yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın. Daha önce üç defa uyguladığımız gibi bir defa daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz yapacağız" dedi.
Pompada fiyatlar tırmandı EPDK 'tavan' uyarısı yaptı
03.06.2020 - 04:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyatlarının gerekenin çok üzerine çıktığını, 2017'ye göre normal marjların 15-20 kuruş, katkılı akaryakıtta da 7 kuruş yukarıda oluştuğunu tespit etti...
Etiketler : akaryakıt,benzin,zam,epdk,
708557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708557.aspx
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