Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde şirketlere çağrıda bulunan EPDK, bunun düzelmemesi hâlinde yeniden tavan fiyat kararı alınacağı uyarısında bulundu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, marjların geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttığını belirterek "Bunu hiçbir dağıtıcı, maliyet artışıyla ya da bir başka gerekçeyle açıklayamaz. Bu hareket, doğrudan tüketiciyi mağdur etmek ve sektörü dinamitlemektir. Sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Çok net söylüyorum. Yeni bir balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın. Daha önce üç defa uyguladığımız gibi bir defa daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz yapacağız" dedi.