Türkiye'de gayrimenkul, ihracat, turizm ve sağlık turizmi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Aren Gruop'un CEO'su Muhammed Mansour, Türkiye'nin gayrimenkul ürünlerine yönelik yabancı ilgisinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını kaydederek, yabancılara konut satış adedinin geçen yıl 45 bin 483'e yükseldiğini söyledi. Salgın süreciyle birlikte bu rakamın 790'a kadar gerilediğini ifade eden Mansour, şu değerlendirmelerde bulundu: İnsanlar her ne kadar tedirgin olsalar da telefon, sosyal medya ve e-Posta yoluyla Türkiye'den ev almak istediklerini, nerelere yatırım yapabileceklerini soruyorlar. Veya istedikleri bir projeyle ilgili bilgi alıyorlar. Yabancıların Türkiye'de konut alımına ilgisi yeniden canlandı. Ancak hareketliliğin eylülde başlayacağını, aylık bazda 5-6 bin adetlik satış rakamlarına ise 2021 ilkbaharında ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şu an konut almak isteyenler uçuşların açılmasını bekliyor.

Mansour, Türkiye'de yatırım yapma konusunda her daim isteklerinin bulunduğunu, bu alanda çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, özellikle yurt dışındaki ofisleri vasıtasıyla yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı.